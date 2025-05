Documentário paraense ‘O Clube da Guitarrada’ é selecionado para Festival In-Edit Brasil 2025

O documentário paraense “O Clube da Guitarrada”, dirigido por Tania Menezes, foi selecionado para o In-Edit Brasil, importante festival internacional de documentários musicais. Destacando a história de grandes nomes da música brasileira e internacional, o festival ganhou uma versão brasileira em 2009. Neste ano, ele acontece entre os dias 11 e 22 de junho, em São Paulo. Uma versão online também estará disponível no mesmo período.

“Conseguimos financiamento para realizá-lo por meio dos editais da Proex de Arte e Cultura da UFPA e da Lei Paulo Gustavo, da SECULT-PA. Filmamos entre 2022 e 2024, com locações em Barcarena e Belém, e finalizamos a tempo de fazer a inscrição para o In-Edit. Estamos felizes, porque o festival é uma grande vitrine para a música brasileira”, disse a diretora, Tania Menezes.

Bruno Rabelo, produtor e também roteirista, destaca a importância da representatividade do documentário para a seleção no festival: “O coletivo Clube da Guitarrada, idealizado por Félix Robatto, existe há 8 anos, atuando como uma verdadeira guerrilha em prol da nossa guitarrada, sempre em parceria com o Espaço Cultural Apoena. Reverberar isso nacionalmente é um passo importante para a consolidação da guitarrada, nosso gênero musical nortista, que existe há mais de 50 anos e é criação do querido Mestre Vieira.”

“O Clube da Guitarrada” tem uma narrativa construída não apenas em torno da festa homônima que ocorre mensalmente no Espaço Cultural Apoena. Além de apresentar o projeto por meio do documentário, o audiovisual se tornou uma espécie de memória viva do próprio gênero musical. “Escrevi o roteiro com contribuições do Rabelo, e privilegiei as reminiscências dos entrevistados sobre suas vivências nesse estilo musical, entrelaçando momentos marcantes dos velhos mestres da guitarrada com a trajetória dos membros do Clube, que representam uma geração mais nova. Ao todo, foram quase 30 entrevistas”, enfatizou a diretora.

Tania Menezes também destaca a equipe que realizou o documentário: “Montamos um núcleo enxuto, mas de grande valor, que contribuiu decisivamente para o êxito do filme. Contamos com Fernanda Brito, diretora de fotografia e pioneira mulher paraense atuante na produção do cinema brasileiro; Armando Mendonça, na captação de áudio; Kleyton Silva, membro do Clube da Guitarrada, que forneceu precioso material de arquivo dos encontros no Espaço Cultural Apoena; e, claro, os próprios membros do Clube, sempre muito atenciosos.”

Além do documentário “O Clube da Guitarrada”, a comissão do In-Edit Brasil 2025 também selecionou, do Pará, o filme “Mestras”, de Roberta Carvalho e Aíla. Em 2023, participaram do In-Edit os filmes “As Origens da Lambada”, de Sônia Ferro e Félix Robatto, e “Terruá Pará”, de Jorane Castro, este último vencedor da principal categoria do festival, a “Competição Nacional”.