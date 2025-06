Casamento comunitário: Assembleia de Deus realiza a união de mais de 200 casais em Belém e no Marajó

Cerca de 220 casais vão oficializar a união em um casamento comunitário realizado neste sábado (7) em Belém e nos municípios de Melgaço e Portel - no Marajó. A programação especial faz parte da comemoração dos 114 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Igreja Mãe, celebrado no próximo dia 18 de junho.

Para celebrar a união no religioso, a cerimônia será às 18h, no Templo Central da Igreja, localizado no bairro de Nazaré. No evento, noivos e noivas terão o direito a toda documentação cartorária gratuita, além de decoração temática e a participação especial da orquestra, formada por músicos voluntários da igreja.

Com a ação do Impacto Humanitário no Marajó, de 19 a 22 de junho, iniciativa da denominação religiosa para promover ações de cidadania e evangelísticas, o casamento comunitário também será realizado em Melgaço e Portel, onde 20 casais participarão da cerimônia.

Comemoração

Os 114 anos da Igreja Assembleia de Deus – Igreja Mãe, em Belém do Pará, são celebrados anualmente no dia 18 de junho. Fundada em 1911 pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, a denominação se tornou a maior igreja evangélica do Brasil e uma das principais do movimento pentecostal mundial.

Para relembrar a data histórica de fundação, a Igreja realiza uma grande programação: No próximo sábado (14), às 9h, será a tradicional reconstituição da chegada dos evangelistas, na Escadinha, no Porto de Belém. Esse é um dos principais momentos da solenidade. Milhares de pessoas saem às ruas vestidas com roupas de época do século XX.

A comemoração de aniversário da Assembleia de Deus em Belém já faz parte do calendário da cidade. A Igreja Evangélica conta atualmente com 550 templos na capital.