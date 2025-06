Confira os horários de transporte para Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba em julho

A Prefeitura de Belém anunciou que o transporte público será intensificado durante o mês de julho, período de veraneio que atrai grande fluxo de moradores e turistas para os distritos. Para atender à demanda, haverá reforço nas frotas de ônibus com aumento de até 120% nas linhas que atendem Mosqueiro e Outeiro, além da ampliação das viagens fluviais para a ilha de Cotijuba.

Mosqueiro

Para Mosqueiro, nos dois primeiros fins de semana de julho serão ofertadas 50 viagens de ônibus. Às sextas-feiras, 15 veículos sairão do terminal de São Brás, no horário das 7h às 21h. Aos sábados e domingos, a operação contará com 20 ônibus seguindo o mesmo cronograma. Já nos três últimos fins de semana do mês, o número de viagens aumentará para 65. Nessas datas, às sextas-feiras serão disponibilizados 20 ônibus com partidas também entre 7h e 21h, enquanto aos sábados e domingos a frota será reforçada com 30 veículos.

Outeiro

Em Outeiro, o reforço também será significativo. Nos dois primeiros fins de semana de julho, a Prefeitura de Belém garantirá um total de 40 viagens. Aos sábados e segundas-feiras, 10 ônibus estarão em operação, e aos domingos, esse número sobe para 20, com circulação das 8h às 21h. Nos três fins de semana seguintes, o número de viagens será ampliado para 60. Aos sábados e segundas-feiras, 20 ônibus estarão disponíveis, enquanto aos domingos 30 veículos farão o trajeto, mantendo o mesmo horário de operação.

Cotijuba

Para quem vai a Cotijuba, o transporte será feito por lanchas, com seis viagens diárias aos fins de semana. Duas embarcações operarão por viagem, com saídas do Porto de Icoaraci rumo à ilha às 6h, 9h e 12h. O retorno de Cotijuba ocorrerá nos horários das 12h30, 17h e 18h30, garantindo mobilidade e conforto aos veranistas que visitarem o local.