Parque da Cidade abre as portas ao som contagiante da Amazônia

A abertura oficial do Parque da Cidade, a cargo do Governo do Estado, na avenida Júlio Cézar, a partir das 15h desta sexta-feira (27), será marcada pela diversidade musical do Pará. Artistas paraenses se apresentarão ao público, neste momento expressivo da caminhada do Pará a fim de sediar em novembro próximo o maior evento ambiental do mundo: a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), justamente no Parque da Cidade e no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Por isso, a partir das 17h, o Parque vai vibrar ao som do Arraial do Pavulagem, de Dona Onete, Vingadores do Brega e Zaynara.

Pensou em junho, quadra juninha, pensou no Arraial do Pavulagem. Entre os Arrastões Juninhos que esse Instituto promove ao longo deste mês, esses embaixadores da cultura amazônida farão uma apresentação especialíssima nesta sexta (27), no Parque da Cidade. Dessa forma, os chapéus com fitas coloridas vão balançar no palco e na plateia a partir das 17h. "Nós também estaremos na abertura do Parque da Cidade nesta sexta-feira, agora, com o show do Arraial do Pavulagem, com participação dos brincantes do Batalhão da Estrela, abrindo aquele espaço para a população. Então, vai ser maravilhoso, vai ter outros artistas, então, está todo mundo convidado. Vamos lá, porque o espaço está lindo, vamos curtir juntos", convida Júnior Soares, um dos coordenadores do Arraial do Pavulagem.

Dona Onete leva seu carimbó chamegoso para o Parque da Cidade (Foto: Renato Reis)

Em seguida, por volta das 18h, ainda no clima do pôr do sol, será a vez do carimbó tomar conta do Parque da Cidade. Dona Onete, estrela do carimbó, vai mostrar por que esse gênero musical é uma das caras do Pará. Dona Onete encanta por onde passa com o seu carimbó chamegoso, que faz com que todo mundo se ponha a dançar "do nada", como se diz. O ritmo é contagiante assim como o entusiasmo dessa artista.

Já que se está falando de identidade paraense, amazônida, nada mais nada menos que o brega vai entrar em cena, em seguida, no Parque da Cidade, neste momento histórico para a capital do Estado do Para. Por volta das 19h, o público vai ver de perto a performance uma das bandas mais criativas da música paraense: Vingadores do Brega. E aí vale tudo, vale desde o bebê de colo, a criança, o jovem, o adulto e o idoso, todo mundo aproveitar para ouvir e dançar com o Capitão do Sax, Aranha do Brega (guitarra), Batman do Pará (vocal), The FlashBack (bateria) e Logan Bass (baixo).

Festa na abertura do Parque da Cidade vai contar com uma turma alto astral: Vingadores do Brega (Foto: Divulgação)

"É uma honra poder participar da inauguração do Parque que vai sediar um dos eventos mais importantes para o mundo, a COP 30, e também de um espaço de cultura e lazer para a população de Belém e visitantes.", afirma o Capitão do Sax. A banda Vingadores do Brega completará oito anos de carreira em setembro deste ano.

A primeira noite no Parque da Cidade vai ter a voz e a sensualidade da cantora Zaynara, com seu estilo único e carisma. Assim, o público vai poder assistir ao show de uma cantora em destaque nacional. Zayanara venceu o Prêmio Multishow de Artista Revelação em 2024. Ela vai marcar a entrega do Parque com uma mistura de beat melody e influências regionais. Tudo com a cara do Pará. As apresentações artísticas marcam o começo da Colônia de Férias Pública no Parque da Cidade, com a programação se estendendo até o dia 31 de julho.

Cantora Zaynara: ritmos amazônicos para a plateia na abertura do Parque (Foto: Divulgação)

Nas férias

Nesta sexta-feira (27), os portões serão abertos às 15h e a programação oficial terá início às 17h. A partir de sábado (28), o funcionamento será das 8h às 22h, com entrada permitida até às 21h30. O acesso será realizado por dois pontos na Avenida Júlio César e um na confluência com a Avenida Senador Lemos.

“O Parque da Cidade é um espaço sonhado e construído junto com a população, desde sua concepção, e já se consolida como um dos principais legados da COP 30. Essa intervenção urbana — a maior de Belém nos últimos cem anos — é um equipamento público completo, que vai mudar a paisagem cultural, turística e de lazer da capital. Nosso convite é para que a população aproveite, cuide e sinta orgulho do nosso Parque da Cidade”, afirma a secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal. No local, serão desenvolvidas atividades culturais e esportivas. A parte cultural, nos finais de semana, terá shows, espetáculos teatrais, contação de histórias, palhaçaria, batalhas de hip hop e rodas de capoeira.

No dia 5 de julho, as atrações incluem contação de histórias às 17h, cortejo de boi com o grupo Marronzinho às 18h e show com os Vingadores do Brega às 19h. No dia 6, haverá espetáculo cênico às 17h, pássaro junino Tucano às 18h e carimbó com o grupo Sancari às 19h.

A programação no dia 12 começa com espetáculo de dança às 17h, seguida de capoeira com Mestre Pantera às 18h e show de ritmos regionais com o grupo Sabor Marajoara às 19h. No dia 13, o público acompanha o espetáculo Pedro Bolha às 17h, o cortejo do boi Veludinho (Guamá) às 18h e o carimbó com o grupo Coisas de Negro às 19h.

O dia 19 de julho traz na programação espetáculo de palhaçaria com os Notáveis Clowns às 17h, pássaro junino Tem-tem do Guamá às 18h e show com o grupo parafolclórico Frutos do Pará às 19h. No dia 20, haverá espetáculo cênico às 17h, apresentação de grupo parafolclórico às 18h e show de samba/pagode com Charme do Choro às 19h.

No último sábado de julho, dia 26, a agenda inclui espetáculo cênico às 17h, roda de capoeira às 18h e batalha de hip hop com o grupo Sheikna Crew às 19h. No domingo (27), terá palhaçaria com Cleber Cajun às 17h, imersão percussiva para crianças às 18h e show de brega com Valéria, vocalista da banda Fruto Sensual, às 19h.

As atividades educativas e esportivas seguem até 31 de julho. Na última segunda-feira (23), quando encerraram as inscrições on-line, a Colônia de Férias Pública já contava com mais de oito mil participantes. A partir do dia 28, será possível se cadastrar presencialmente, no próprio parque. Aos fins de semana, a área de lazer e as atrações culturais estarão abertas a todos, sem necessidade de inscrição prévia. Toda a programação é gratuita.