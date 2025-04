Catadores de materiais recicláveis terão assistência de projeto em Belém

O projeto Conexão Cidadã, lançado nesta quarta-feira (23), pretende cadastrar mil catadores e catadoras de materiais recicláveis em Belém até o fim deste ano. O lançamento ocorreu no Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e do prefeito Igor Normando.

A proposta é identificar os catadores, compreender suas necessidades e conectá-los às políticas públicas, capacitações e incentivos voltados à categoria.

O projeto é uma iniciativa da Associação Nacional de Catadores e Catadoras (Ancat) e da Fundação Banco do Brasil, com apoio da Prefeitura de Belém e do Sebrae-PA. A primeira etapa consiste em uma busca ativa, com a identificação de catadores que atuam de forma independente — ou seja, sem vínculo com cooperativas —, oferecendo acesso a serviços de cidadania, regularização documental e orientação profissional.

Atualmente, não há estimativas precisas do número de catadores que atuam na capital paraense. O projeto contribuirá para esse levantamento de dados. Para isso, uma unidade móvel dará suporte às ações, com equipes que irão até locais onde há maior concentração desses trabalhadores.

O ministro Márcio Macêdo destacou que o projeto está presente em outras seis cidades brasileiras e que Belém foi escolhida com atenção especial pela Ancat. “No Norte, era importante começar por Belém, estamos entregando à Prefeitura de Belém e aos catadores da cidade essa unidade móvel, um veículo que será utilizado para fazer uma busca ativa dos catadores autônomos na periferia das cidades. É um trailer que tem espaço para atendimento individual e também para atendimento coletivo, com televisão e banheiro”, destacou.

Segundo o ministro, em experiências anteriores, foi constatado que muitos catadores estão fora do Cadastro Único, não possuem documentos básicos e enfrentam problemas de saúde.

O prefeito Igor Normando ressaltou a importância da valorização desses profissionais, especialmente em um ano marcado pela realização da COP 30 na cidade. “Antes de tudo estamos promovendo a valorização dos catadores, que têm um papel fundamental, especialmente nesse momento que estamos vivendo, de incentivo à sustentabilidade, à coleta seletiva, de poder transformar o lixo em desenvolvimento econômico, em geração de emprego e renda. Nada mais justo do que tratar eles, que fazem esse trabalho, com todo o direito significativo, para que tenham acesso à cidadania e qualificação. E por que não aumentar o ainda mais o quantitativo de catadores para ajudar nessa guerra que travamos contra o lixo, contra os resíduos sólidos?”, falou.

O Conexão Cidadã também está sendo executado em Recife, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Aracaju. Em Belém, onde a informalidade ainda é predominante entre as pessoas que vivem da reciclagem, a expectativa é que o projeto contribua para a melhoria das condições de vida e trabalho dos catadores, além de fortalecer a política de gestão de resíduos sólidos na cidade.

O assessor da presidência da Fundação Banco do Brasil, Claudio Brennand, afirmou que a estimativa atual é de que o Brasil tenha cerca de 800 mil catadores. Destes, apenas 80 mil estão organizados em cooperativas ou formalizados. “Mais de 90% deste público não está organizado e 70% não tem acesso a nenhum tipo de programa de assistência social ou à previdência. Além disso, os profissionais ainda sofrem com hostilização, fome e violência.”

“Belém vai sediar a COP 30, o mundo estará em Belém e olhará para Belém. Nós vemos que nas grandes cidades o volume de resíduos é muito grande, a destinação não adequada gera danos muito sérios para o meio ambiente. Neste sentido, os catadores e catadoras são heróis e heroínas ambientais desse país”, afirmou Brennand. Ele acrescentou ainda que os catadores organizados em cooperativas têm, em média, 40% a mais de renda do que aqueles que atuam de maneira informal.

A equipe do Conexão Cidadã, identificada por coletes azuis, já está em campo. O projeto teve início na Feira do Ver-o-Peso e foi bem recebido pelos catadores, que se aproximaram voluntariamente do trailer de atendimento.

A catadora e mobilizadora local da Ancat, Débora Baía, contou que o projeto já atingiu 10% da meta de cadastramento. “Já cadastramos cem catadores aqui no território do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, e 80% deles são moradores de rua, são pessoas em extrema vulnerabilidade social. Muitas das vezes fazem uma única refeição diária, não têm acesso a banhos ou banheiros, é uma situação muito difícil”, adianta.

Além disso, a equipe contará com técnicos para acolhimento e escuta qualificada. “Essa invisibilidade do trabalho dos catadores e o preconceito criam uma barreira muito grande. As pessoas passam, olham, mas não sabem que aquela pessoa tem uma história de vida e, às vezes, precisa de uma mão, de um abraço”, diz Débora.

O Sebrae Pará também será parceiro na capacitação dos trabalhadores. Atuando diretamente com os catadores e com cooperativas ligadas à economia circular, a instituição vai oferecer consultorias em áreas como formalização de negócios, gestão, produtividade e parcerias com o setor público — inclusive com suporte técnico para que prefeituras possam contratar cooperativas de reciclagem.

Inicialmente, o Sebrae-PA promoverá formações com 300 catadores e 10 cooperativas nas cidades de Belém, Santarém e Belterra. “Tínhamos que abraçar uma causa como essa. Quando se fala em empreendedorismo, temos que falar do Sebrae”, afirmou um representante. A instituição também pretende criar zonas de empreendedorismo com os catadores durante a COP 30.