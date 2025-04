Programa que busca garantir direitos a catadores de recicláveis é lançado em Belém; entenda

Trabalhadores e trabalhadoras autônomos da reciclagem em Belém poderão contar com uma nova ferramenta de apoio social. A capital paraense passa a integrar o programa Conexão Cidadã, iniciativa que busca garantir acesso a direitos e políticas públicas para catadores de materiais recicláveis. O lançamento do projeto ocorre nesta quarta-feira (23), no Hall do Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura.

A ação é promovida pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras (Ancat) e pela Fundação Banco do Brasil, com apoio da administração municipal e do Sebrae.

Na prática, o programa atua por meio de um trabalho de busca ativa, identificando catadores e catadoras que atuam de forma independente — sem vínculo com cooperativas — e conectando essas pessoas a serviços de cidadania, regularização documental e orientação profissional.

Com atuação já consolidada em capitais como Recife, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Aracaju, o Conexão Cidadã tem como meta ampliar o acesso desses profissionais a direitos básicos, como a inscrição em programas sociais, formalização do trabalho e inclusão produtiva.

Em Belém, onde a informalidade ainda marca grande parte da atividade de coleta de recicláveis, a expectativa é de que o programa contribua para melhorar as condições de vida e trabalho dos catadores, além de fortalecer a gestão de resíduos na cidade.

Serviço:

Lançamento Conexão Cidadã

Data: 23/04/2025

Hora: 16:00

Local da Pauta: Hall do Palácio Antônio Lemos

Endereço: Praça Dom Pedro II, 2 - Cidade Velha