Mais de 100 recipientes para depósito de materiais recicláveis serão instalados em Belém; veja onde

Belém vai receber 116 Locais de Entrega Voluntária (LEV) para fortalecer os cuidados com a limpeza urbana. São recipientes utilizados para depósitos dos mais diversos resíduos recicláveis. Desse total, 22 serão instalados de forma gradativa até o final do mês de outubro de 2024. A Prefeitura de Belém e a Ciclus Amazônia, responsável pela gestão da limpeza urbana, anunciaram a medida nesta quarta-feira (28).

Entre os pontos mapeados pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Ciclus, que receberão os LEV´s, estão: Portal da Amazônia; praças Batista Campos, da República, Brasil, Operário, Felipe Patroni, Dom Pedro II, do conjunto Marex; Orla de Icoaraci; Praça Santuário de Nazaré; Ver-o-Rio; Boulevard da Gastronomia; esquina da Doca com Bernal do Couto; e avenida Júlio César com avenida Almirante Barroso.

O que pode depositar nos LEV’s?

Nos equipamentos serão permitidos os depósitos de resíduos recicláveis comuns, como garrafas pet, papelão, vidro, sacos e sacolas, brinquedos, plásticos resistentes, canos e tubos, latas de bebidas e alimentos, objetos de ferro ou latão. Os materiais depositados serão destinados às cooperativas de catadores recicláveis de Belém, com atuação em parceria com a Ciclus.