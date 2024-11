Após longa espera, Paragominas e Capitão Poço garantem vaga para semifinal da Segundinha

As vitórias de Paragominas e Capitão Poço, nesta quarta-feira (20), acabaram por concluir o preenchimento das duas vagas restantes na semifinal da Segundinha do Campeonato Paraense. Com a definição dos classificados, agora a disputa será entre as duas equipes, que entram em campo na luta por uma vaga na final da Segundinha, que, consequentemente, leva o finalista à divisão principal do Parazão.

A rodada começou com um massacre na Arena Verde. O Paragominas não tomou conhecimento e aniquilou o Amazônia pelo placar de 4 a 0. Aleilson, Lourinho, Nilsinho e Pablo foram os autores. Com o resultado, o Jacaré passou à fase seguinte com uma vantagem elástica no agregado, fechado em 5 a 0.

A outra chave foi um pouco mais disputada, sem nenhuma goleada. Pelo contrário. Em partida realizada no Abreuzão, em Santa Isabel do Pará, o Capitão Poço derrotou o Izabelense por 1 a 0, gol anotado por Alex Silva. A equipe da “terra da laranja” garantiu sua vaga com o placar agregado de 2 a 0.

Ainda não foram definidos os horários e as datas para o confronto entre Capitão Poço e Paragominas. Na outra chave, o Independente já se classificou diretamente para a final do torneio e, além disso, conquistou seu lugar na primeira divisão do futebol paraense. O Galo Elétrico derrotou o Carajás, que chegou apostando alto no retorno à elite, trazendo a experiência de Hernane Brocador, ex-Flamengo, e Mathaus Sodré, técnico Campeão Paraense de 2023 com o Águia de Marabá.