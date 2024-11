Parazão B1: jogos das quartas de final são definidos; saiba quem joga

Os jogos das quartas de final da Série B1 do Campeonato Paraense estão completos e definidos. A equipe do Amazônia se juntou ao Izabelense e completou o Grupo B, fechando a disputa dos últimos quatro jogos a definir pelas quartas de final da competição, onde enfrentam as equipes do Grupo A.

O Izabelense, que terminou a disputa na liderança do Grupo B, vai encarar o Capitão Poço em jogos de ida e volta pelas quartas de final. Enquanto isso, o Amazônia encara o Paragominas no mesmo esquema de disputa.

Os jogos foram definidos após o Izabelense e Amazônia se enfrentarem na última quarta-feira (13/11), para ver quem sairia na frente na chave. A vantagem foi conquistada pela equipe de Santa Izabel, que venceu por 1 a 0.

Primeiro finalista já definido

O Independente já garantiu uma vaga na grande final da Segundinha e o acesso à elite do futebol paraense em 2025. O time disputou a semifinal anteriormente definida, contra o Carajás, onde venceu por 2 a 1 (placar agregado) nos jogos de ida e volta. Com o triunfo, o clube espera somente a definição do rival em busca da taça da competição.

Campeonato Paraense Série B1 (quartas de final)

Jogos de ida

Capitão Poço x Izabelense - 16/11 (sábado) às 15h30 - Rufinão

Amazônia x Paragominas - 17/11 (domingo) às 9h30 - CEJU 1

Jogos de volta

Paragominas x Amazônia - 20/11 (quarta-feira) às 16h - Arena Verde

Izabelense x Capitão Poço - 20/11 (quinta-feira) às 15h30 - Edilson Abreu