Jogadores que atuaram pelo São Francisco no Parazão são alvos do MP em investigação de apostas

Três jogadores que atuaram pelo São Francisco no Campeonato Paraense de 2023 são alvos de uma operação do Ministério Público do Pará (MPPA) que investiga manipulação de resultados de partidas de futebol. Na manhã desta terça-feira (21), agentes do órgão deflagraram a Operação Impedimento, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.

A investigação apura a existência de uma organização criminosa envolvida na manipulação de resultados de partidas de futebol do Campeonato Paraense de 2023, que teriam sido explorados em apostas eletrônicas. A operação contou com apoio do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina, através da Unidade Regional Joinville, que executou outros quatro mandados na cidade catarinense.

Conforme apurado pelo MP, três jogadores que atuavam pelo São Francisco em 2023 teriam participado ativamente do esquema. O objetivo era alterar os resultados para beneficiar uma rede de apostas eletrônicas em operação no Brasil.

As suspeitas surgiram a partir de uma representação criminal feita pela presidência do São Francisco, embasada em relatórios do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS). Essa ferramenta utiliza inteligência artificial para monitorar apostas esportivas e identificar anomalias que possam indicar manipulação de resultados, como as constatadas nos jogos investigados.

Além disso, a análise de dados obtidos por meio da quebra de sigilo telemático, autorizada pela Justiça, confirmou o envolvimento de atletas na combinação dos resultados. As investigações continuam sob sigilo.

São Francisco

Por meio de nota, o São Francisco informou que o departamento jurídico do clube, ao tomar conhecimento sobre a situação, acionou as autoridades responsáveis, informando-as sobre um possível caso de envolvimento de atletas com apostas ilegais.

Os contratos desses atletas foram rescindidos, durante o Campeonato Paraense de 2023, e eles não têm qualquer tipo de vínculo com o São Francisco Futebol Clube.