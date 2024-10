Clubes de Santarém vão receber R$ 700 mil do Governo do Estado para disputa da I Copa Oeste do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou nesta terça-feira (22) da cerimônia de assinatura do patrocínio para a I Copa Oeste do Pará, que contará com a participação das equipes profissionais de Santarém.

O evento, realizado à tarde, contou com a presença do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, e da presidente do Banpará, Ruth Pimentel Mello. Deputados estaduais e federais, vereadores e outras autoridades também marcaram presença.

Momento da assinatura do contrato de patrocínio. (Marcelo Lélis / Agência Pará)

Os representantes dos clubes de futebol de Santarém também estiveram no evento. Entre eles, Júnior Tapajós, presidente do São Raimundo, Waldir Matias Junior, presidente do São Francisco, Sandeclei Monte, presidente do Tapajós, e Glória Souza, vice-presidente do Amazônia Independente.

Através do Banpará, o Estado vai injetar R$ 700 mil na competição, proporcionando aos clubes condição financeira para investir na formação do elenco e demais despesas durante a competição. O valor será dividido da seguinte forma:

- São Raimundo, São Francisco e Tapajós: R$ 200 mil cada;

- Amazônia: R$ 100 mil.

O governador do Estado falou com os representantes dos clubes santarenos. (Marcelo Lélis / Agência Pará)

Júnior Tapajós, representando os clubes de Santarém, agradeceu ao governador pelo apoio ao esporte local, destacando a importância do incentivo financeiro aos clubes profissionais da cidade. "Nós acreditamos que estamos iniciando um ciclo de retomada do futebol no oeste do Pará. Uma região que tem quatro times profissionais, e entre esses times a grandeza de um clássico RaiFran não pode ficar como estava. Precisamos desse fôlego, desse apoio, e recebemos com gratidão e felicidade, esperando dias melhores para o futebol santareno", afirmou o presidente do São Raimundo.

Helder Barbalho destacou a relevância do investimento nos clubes locais. "Estamos promovendo uma parceria com a federação e o Banpará para que cada clube possa receber recursos para participar da Copa Oeste, mantendo o calendário, treinando e jogando na região. Isso vai permitir o reencontro com a torcida e o fortalecimento da paixão pelo futebol", comentou o governador.

A organização da Copa Oeste do Pará ficará a cargo da Federação Paraense de Futebol (FPF). O presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, informou que o próximo passo será a formulação do regulamento da competição, com a definição das datas e dos locais dos jogos.