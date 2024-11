Trio do Paysandu está na mira do CRB-AL, de Hélio dos Anjos, e de outra equipe da Série B

Três jogadores que atuaram pelo Paysandu na temporada 2024 estão na mira de equipes da Série B do Brasileirão na última semana. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, os atacantes Paulinho Bóia e Benjamín Borasi são alvos do CRB-AL, enquanto o meia Juninho é alvo do Botafogo-SP.

Os casos que mais chamam a atenção são os de Paulinho Bóia e Borasi. Ambos foram indicados ao CRB pelo técnico Hélio dos Anjos, ex-comandante do Paysandu, como reforços para a próxima temporada. Até o momento, o Papão não se pronunciou oficialmente sobre as sondagens.

Entre os dois, apenas Borasi possui contrato com o clube alviceleste, válido até o fim do Campeonato Paraense de 2025. Paulinho Bóia está livre no mercado, mas a diretoria do Paysandu manifestou interesse em mantê-lo para o próximo ano.

Os dois chegaram ao Paysandu durante a Série B de 2024 e se destacaram positivamente. Paulinho Bóia disputou 18 partidas, com três gols e duas assistências, números idênticos aos do argentino Borasi, que atuou em 16 jogos com a camisa bicolor.

Uma eventual transferência dos dois jogadores para o CRB adiciona tensão à relação entre o Paysandu e Hélio dos Anjos. O treinador, demitido pelo clube na metade da temporada, move uma ação trabalhista contra o Papão, cobrando mais de R$ 2,6 milhões. O clube, entretanto, contesta a dívida.

Hélio dos Anjos é técnico do CRB. (Francisco Cedrim / CRB)

Juninho desperta interesse do Botafogo-SP

Outro nome valorizado no mercado é o meia-atacante Juninho, de 25 anos. Contratado da Tuna Luso no início de 2024, ele disputou 26 partidas pelo Paysandu, marcando um gol e dando três assistências.

Juninho é pretendido pelo Botafogo-SP, que, assim como o Paysandu, lutou contra o rebaixamento em boa parte da Série B. O time de Ribeirão Preto encerrou o campeonato na 14ª posição, uma acima do Papão, com 45 pontos.