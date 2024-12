Remo tem interesse em zagueiro do Santos e negocia empréstimo, diz jornalista

O Remo pode ter mais um reforço para a equipe de 2025. Conforme informações da jornalista Ana Canhedo, do Globo Esporte de São Paulo, o Santos negocia a saída do zagueiro Alex Nascimento até o fim deste ano. O destino do jogador pode ser o Leão Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com a publicação, o Santos não pretende ficar com o zagueiro para 2025. Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, o Peixe estaria em negociação para emprestar Alex Nascimento ao Leão Azul.

O contrato de Alex Nascimento com o Santos vai até o final de 2026, o que permitiria ao clube emprestar o jogador sem perder os direitos sobre ele. Aos 25 anos, o zagueiro não teve espaço no clube alvinegro. Nas últimas três temporadas, atuou em 16 partidas e marcou um gol.

VEJA MAIS

Neste ano, o jogador entrou em campo apenas cinco vezes e passou boa parte da temporada no banco de reservas, sendo uma das últimas opções da comissão técnica para o setor defensivo. Ainda não está certa a vinda do atleta para o Remo, mas é possível que o Peixe opte pelo empréstimo.

Alex iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo, passou pelo Fluminense antes de chegar ao Santos, em 2019, no sub-20. Aos poucos, foi subindo e, em 2020, estreou como profissional no clube. O zagueiro permaneceu na equipe até o ano seguinte, quando foi emprestado ao FC Famalicão, de Portugal. Retornou em 2022 ao Peixe e seguiu com o time até esta temporada.

Até o momento, o Remo anunciou dois novos reforços para 2025: o meia Dodô e o lateral-direito Marcelinho. Em entrevista à Rádio Liberal+, o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papellin, afirmou que o clube deve contratar mais 10 ou 11 jogadores para o próximo ano.