Novo meia do Remo diz que adaptação ao clima é maior desafio: 'Chove muito, não estou acostumado'

Depois de uma temporada positiva no Avaí, o meia Pedro Castro aceitou o desafio de vestir o uniforme azul marinho e encarar novamente a Série B, agora pelo Clube do Remo. Já em solo paraense, o atleta se mostra confiante e otimista para o novo desafio, que começa antes da bola rolar.

"Realmente é um clima que não estou acostumado. E a minha primeira vez aqui, é com o tempo. Estou me adaptando bem, me ajustando a esse clima. Chove bastante, faz muito calor, mas estamos aqui para superar essas questões. E, falando da temporada, estamos fazendo uma bem forte para aguentar o tanto de jogos deste ano e fazer bem feito", diz o meia, que se descreve como um jogador polivalente.

"Eu jogo no meio-campo e consigo exercer algumas funções no sistema. Minha característica é essa, além de passes de curta e longa distância, dar assistência e chance de gol aos meus companheiros. A minha preferência hoje é jogar de segundo volante. Já joguei de primeiro, onde o professor me quiser, eu vou estar pronto", garante.

O jogador trabalhou nesta sexta-feira com o elenco no estádio do Baenão, de olho no primeiro compromisso da temporada, um jogo-treino agendado para este sábado, sem horário definido, no Baenão, contra o Pinheirense. Para este duelo, o jogador não tem certeza se estará em campo, mas diz trabalhar para ganhar forma o mais rápido possível.

"Fisicamente acredito que esteja bem. Foi o retorno que tive das atividades que fiz aqui no clube. Sobre o jogo treino, hoje a comissão deve decidir e não sei se estarei em campo, mas a vontade é de jogar", reforça, encerrando o papo com a imprensa elogiando o elenco que está sendo montado para a temporada de 2025.

"Eu fiquei impressionado com as contratações do clube. Esse foi um dos motivos que me fizeram querer vir para cá. Tem muitos jogadores de qualidade. Acho que temos condições de fazer uma grande temporada esse ano por tudo o que estamos construindo com o professor".