Maxwell estipula meta de gols pelo Remo e cita concorrência no ataque: 'Que cada um faça muitos'

O ano de 2025 começa com ampla concorrência entre os jogadores. Só no ataque, seis nomes brigam pela titularidade no Parazão, marcado para começar no dia 18, quando o Remo enfrenta o São Francisco. Um deles é Maxwell, de 29 anos, que chega com um discurso otimista, vislumbrando inclusive bater uma meta pessoal de gols com a camisa azulina.

"Em todo início de temporada eu converso comigo mesmo e coloco uma meta de gols e jogos. Gosto de me desafiar. Minha meta é um pouco maior do que no ano passado. Naquele eu bati a meta. Esse ano pretendo bater com a ajuda dos meus companheiros. Para o individual sobressair, o coletivo tem que ser forte. Essa junção tem que dar certo. Pretendo fazer mais gols, ser muito feliz, vencer e conquistar títulos. Eu vim colocando o Remo como o maior desafio da minha carreira", diz ele.

Na temporada de 2024, o jogador defendeu o Operário, time da Série B. Segundo ele, ao observar o elenco, percebe-se que o nível dos atletas está elevado, com jogadores do nível e até acima da competição.

"A diretoria foi muito assertiva nas contratações em todos os setores. Claro que o nosso ataque, por nome, é muito forte. Eu citei que temos jogadores da competição e acima dela também. Esperamos dar muito certo. A cada dia que passa estamos mais focados. Isso é muito importante. Criar essa unidade, ciclo de amizade para que em campo as coisas sejam facilitadas".

Embora não tenha revelado qual é a meta para este ano, sabe-se que ano passado ele marcou 11 gols. Para melhorar a marca, ele terá que vencer uma concorrência forte no setor, que conta também com Ytalo, Jaderson, Pedro Rocha, Adaílton e Felipe Vizeu.

"Um ataque muito forte, com jogadores renomados que, por onde passaram, fizeram muitos gols. A gente espera que dê certo, que um possa ajudar o outro. Em alguns lugares que passei tive muitos problemas de vaidade. Isso não é o caso aqui. Já percebemos que o grupo é unido. Que cada um faça muitos gols e o Remói seja beneficiado ao fim da temporada", encerra.