Veja a provável escalação do Remo para a estreia no Parazão contra o São Francisco

O Remo contará com novos reforços e jogadores das categorias de base no time titular que enfrentará o São Francisco no sábado (18), pela primeira rodada do Parazão 2025. A informação foi divulgada pelo colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

De acordo com o jornalista, os recém-contratados que devem começar jogando são: Lucão, Dener e Dodô. Outros reforços também estarão relacionados para o confronto, mas devem iniciar no banco de reservas.

Outra novidade apontada por Ferreira é a presença de atletas das categorias de base. Kadu, provável titular na lateral direita, e Edson Kauã, volante, devem ser presenças confirmadas na estreia do Leão na temporada 2025.

Além disso, a tendência é que o técnico Rodrigo Santana abandone o sistema com três zagueiros, utilizado durante a campanha da Série C do ano passado. Dessa forma, o Remo deve retornar ao esquema 4-3-3, com Pavani como principal articulador do meio-campo.

O provável time titular do Remo é:

Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Lucão e Sávio; Dener, Edson Kauã e Pavani; Jaderson, Ytalo e Dodô.

Preparação

O elenco do Remo está em pré-temporada desde meados de dezembro, focando na intensa sequência de partidas previstas para 2025. Neste ano, o Leão Azul disputará quatro competições: Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.

A partida entre Remo e São Francisco está marcada para as 18h, no estádio Mangueirão, em Belém. O confronto terá transmissão em Lance a Lance pelo Oliberal.com e, ao vivo, pela Liberal+.