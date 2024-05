Com mudanças na defesa, Paysandu está escalado para a final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO

O Paysandu está escalado para o duelo contra o Vila Nova-GO, pelo jogo de ida da final da Copa Verde de 2024. No confronto, a equipe treinada pelo técnico Hélio dos Anjos terá mudanças no setor defensivo, ocasionadas pelo alto número de desfalques no elenco bicolor.

A primeira grande mudança é a entrada de Diogo Silva, que, obedecendo ao rodízio de goleiros, será titular no lugar de Matheus Nogueira. Além dele, Edílson e Carlão substituem Léo Pereira e Quintana, que não podem participar da Copa Verde por questões burocráticas.

Segundo o regulamento da Copa Verde, o prazo para a inscrição de novos atletas terminou no dia 15 de março, dias antes do primeiro jogo da semifinal do torneio, contra o Remo. Por conta disso, todos os sete atletas contratados pelo Papão depois desse prazo, que chegaram ao clube para reforçar o elenco que disputa a Série B do Brasileirão, não poderão ser relacionados para a decisão do torneio regional.

Completam a lista de dez desfalques outros três jogadores suspensos no duelo pela semifinal, diante do Remo. No clássico Re-Pa que marcou o jogo da volta, o meia Biel e o zagueiro Wanderson receberam cartão vermelho. Já o meia Robinho foi advertido com cartão amarelo pela terceira vez no torneio e cumprirá um jogo de suspensão automática.

O duelo entre Paysandu e Vila Nova começa às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. A finalíssima terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.