Atacante do Palmeiras, paraense Rony vai à concentração do Remo em São Paulo dar força ao elenco

Desde ontem em São Paulo, a delegação do Clube do Remo recebeu um reforço para lá de especial. O atacante do Palmeiras, o paraense Rony, foi até o hotel onde o time está hospedado para dar aquela força aos jogadores. Vários jogadores e membros da comissão técnica registraram o momento, entre eles o também atacante Pedro Vitor e o técnico Marcelo Cabo.

A postagem do atacante do Leão foi nos stories do Instagram, por volta das 22h desta segunda-feira (24). Sem qualquer legenda, ele apenas colocou o emoji de raio na publicação ao ser clicado ao lado de Rony. Também atacante pelas pontas como o ídolo palmeirense, Pedro Vitor, hoje titular do Remo ao lado de Muriqui, é uma da armas do time para o jogo desta quarta-feira (26/04) na Arena Corinthians, em São Paulo.

Já o técnico Marcelo Cabo fez a postagem durante a madrugada ao lado do executivo de futebol Thiago Gasparino e do vice-presidente Antônio Carlos, o Tonhão. O trio aparece entregando uma camisa do Remo a Rony.

Segundo um membro da delegação azulina ouvido pela reportagem, Rony apareceu de surpresa na concentração e foi muito humilde e simpático com os jogadores azulinos. Além da identificação com o clube que o revelou no Pará, a visita do atacante do Palmeiras aguça a rivalidade com o adversário do Leão na Copa do Brasil, o Corinthians, rival histórico dos palmeirenses.

Vale lembrar que o Remo venceu o Corinthians em Belém no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil por 2 a 0. O time azulino pode até perder em São Paulo por um gol de diferença que garante a classificação para a próxima fase e, junto com ela, uma quantia de R$ 3.3 milhões em premiação.

A partida começa às 21h30 desta quarta e será acompanhada lance a lance por oliberal.com, com narração e transmissão multiplataformas pelo Facebook e Youtube de O Liberal.