Com vantagem agregada, Remo vai até a Arena Neo Química enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil

Depois de vencer o jogo de ida em Belém por 2 a 0, o Clube do Remo parte para a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena Neo Química, em São Paulo. Na bagagem, os azulinos levam os dois gols que podem ajudar na luta pela classificação. Quem vencer leva de quebra uma cota financeira de R$ 3,3 milhões. Reveja os melhores momentos do jogo no Mangueirão:

Para o duelo desta noite, o time azulino chega em boa forma física. O técnico Marcelo Cabo tem apenas uma incerteza em relação à escalação: o sistema tático que ele utilizará. Cabo tem duas opções em mente: a primeira é começar com um 4-4-2, incluindo Paulinho Curuá como um terceiro volante para reforçar o meio-campo. A segunda opção é manter o 4-3-3, adicionando Jean Silva no ataque junto a Pedro Vitor e Muriqui, o que aumentaria o poder ofensivo da equipe.

VEJA MAIS

Possível estreia no Clube do Remo

Além de ter o time completo, o Leão Azul também pode ter novidades. O volante Claudinei, recém-contratado pelo Leão Azul, foi convocado para a partida em São Paulo e embarcou com a delegação para a capital paulista. O jogador de 34 anos teve sua contratação anunciada em 6 de março, após disputar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Será interessante acompanhar se Claudinei fará sua estreia pelo Remo nesta importante partida.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Do lado adversário, os últimos dias do Corinthians têm sido bastante agitados. Após a saída de Fernando Lázaro do comando técnico e a chegada de Cuca, que enfrenta questionamentos da torcida devido a uma condenação sexual em 1989, não produziu os efeitos imediatos desejados pela diretoria. Nesta quarta-feira, em partida contra o Remo, Cuca enfrentará seu segundo desafio em uma sequência decisiva do Corinthians, que segue sob pressão da torcida em sua estreia em casa.

Diante do Goiás, pela Série A, o Corinthians sofreu sua pior derrota do ano: 3 a 1, de virada, fora de casa. O treinador admitiu que precisaria de mais tempo para melhorar o desempenho da equipe em campo. Para evitar mais um insucesso, o Corinthians precisará vencer o Remo por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis; se vencer por uma margem ainda maior, avançará diretamente para a próxima fase. No entanto, em apenas três dos 18 jogos disputados este ano, o time alvinegro venceu por mais de um gol de diferença: Mirassol, Liverpool-URU e Água Santa.

Uma vitória contra o Remo será fundamental não apenas na competição, mas também para a continuidade do trabalho de Cuca. No fim de semana, o Corinthians terá um clássico contra o Palmeiras e na próxima quarta-feira enfrentará um jogo decisivo na Libertadores contra o Independiente del Valle. Enquanto isso, o Leão Azul paraense volta os olhares para o Parazão, onde enfrenta o Cametá no próximo dia 30, pela semifinal do torneio. Depois de empatar a partida de ida, o Remo quer a vitória para chegar na decisão do estadual.

Ficha Técnica Corinthians x Remo

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.

HORÁRIO - 21h30

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

ASSISTENTES: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

QUARTO ÁRBITRO: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ÁRBITRO DE VÍDEO: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

CORINTHIANS - Cássio; Du Queiroz, Balbuena (Bruno Méndez), Gil e Fábio Santos;Cantillo, Fausto Vera e Giuliano; Barletta, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Técnico: Cuca.

REMO - Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Matheus Galdezani e Pablo Roberto; Pedro Vitor e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo