Remo corre contra o tempo para ter novo técnico à frente da equipe contra o Athletico-PR

Ainda sem um treinador definitivo no elenco, o Clube do Remo segue no mercado em busca de um nome para assumir o time. Segundo o colunista do Grupo Liberal, Carlos Ferreira, a intenção do clube é anunciar e regularizar o novo treinador a tempo da partida contra o Athletico Paranaense, marcada para sábado (14), em Curitiba, pela 12° rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ainda de acordo com Carlos Ferreira, o clube mantém sigilo absoluto sobre o nome do novo comandante, mas há negociações em andamento com Maurício Barbieri. Outros profissionais também estão sendo sondados paralelamente.

Essa urgência se dá pela necessidade de inscrição do profissional no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a sexta-feira, dia 13 de junho, para que ele possa estar legalmente apto a comandar o time no sábado. Caso a contratação se estenda além do previsto, o interino Flávio Garcia, que ganhou força após a vitória sobre o Operário, pode ser mantido no comando.

VEJA MAIS

Garcia, de 37 anos, ex-coordenador da base do Retrô/PE, demonstrou confiança e conhecimento em sua recente coletiva pós-jogo, mostrando-se preparado para a missão.

O próximo desafio do Remo na Série B será neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, em partida válida pela 12ª rodada da competição. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +. Um triunfo do Remo, aliado a um tropeço do Coxa ou de Cuiabá e Novorizontino-SP — que ocupam a terceira e segunda posições, respectivamente — pode colocar a equipe paraense de volta na zona de acesso.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)