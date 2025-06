Remo é o time que mais cria e desperdiça chances de gols na Série B; confira os números

O Clube do Remo é o time que mais criou chances de gol e também o que mais desperdiçou oportunidades de balançar as redes nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o site Sofascore, o Leão Azul lidera a estatística de "Grandes Chances", com 28 oportunidades criadas, e também é líder em "Grandes Chances Perdidas", com 18 dessas chances desperdiçadas.

As estatísticas mostram que, apesar do excelente desempenho ofensivo do Remo, com 14 gols marcados em 11 jogos, resultando em uma média de 1,3 gols por partida, o time azulino poderia ocupar uma posição muito melhor na competição se fosse mais eficiente em algumas oportunidades. Um exemplo claro dessa falta de eficiência foi a derrota por 2 a 0 para o CRB-AL, quando o Leão desperdiçou diversas chances de balançar as redes, incluindo um pênalti perdido pelo atacante Pedro Rocha.

Apesar dos "apagões" no ataque azulino, o time é o que mais produz ofensivamente na Série B, tendo criado mais oportunidades de gol que o Goiás, atual líder da competição. Para ajudar o Leão a transformar essas chances em gols, o atacante Marrony, de 26 anos, foi anunciado na manhã desta terça-feira (10). Ele deve disputar a titularidade com Felipe Vizeu, que ainda não rendeu o esperado no time paraense.

Agenda

O próximo desafio do Remo na Série B será neste sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, em partida válida pela 12ª rodada da competição. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)