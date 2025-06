“Estamos colhendo os frutos do trabalho”, diz Klaus sobre os números do Remo na série B

O Clube do Remo realizou, nesta quarta-feira (11), o último treino em Belém antes do embarque para Curitiba, onde enfrenta o Athletico Paranaense, neste sábado (14), às 17h, na Ligga Arena, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, o zagueiro Klaus falou sobre o bom momento do Leão e ressaltou a força do grupo na competição.

“São números muito bons. Estamos colhendo os frutos do trabalho que vem sendo feito no dia a dia. O grupo foi montado de forma muito boa e agora é seguir trabalhando para manter isso. Também é importante destacar o papel da torcida, que vem apoiando e está junto com a gente”, afirmou.

Apesar da saída do técnico Daniel Paulista, Klaus garantiu que a confiança na comissão técnica permanente segue firme. “Essa confiança entre nós é uma característica do grupo. Mesmo com a mudança, a comissão que assumiu nos dá confiança. Sabemos que, se trabalharmos bem, os resultados virão”, destacou.

O defensor também comentou sobre a consistência do sistema defensivo do Leão, que sofreu apenas dois gols em casa até aqui na Série B. “O que é treinado, a gente coloca em prática. A equipe tem conseguido defender e atacar bem, independentemente do sistema. Jogar com o apoio da torcida também faz diferença”, completou.

Sobre o duelo contra o Athletico-PR, Klaus reforçou que o momento do adversário não deve ser subestimado. “Não dá para julgar o livro pela capa. A Série B está muito equilibrada. Um jogo pode mudar muita coisa. Temos que estudar bem o adversário e buscar os pontos fora de casa”, finalizou.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)