Remo anuncia empréstimo de meia ofensivo para time paulista; confira

O Remo anunciou no fim da manhã desta terça-feira (10) o empréstimo do meia ofensivo Guty, de 21 anos, para o Primavera-SP, onde disputará a Copa Paulista. O contrato de empréstimo é válido até o final do ano. A informação foi divulgada via nota no site oficial do clube.

Natural de Santo André (SP), Guty iniciou sua formação nas categorias de base do Corinthians-SP e do São Caetano-SP, mas se profissionalizou no futebol paraense, atuando pelo Castanhal antes de se transferir para o Remo. No clube paraense, participou da Copa São Paulo e ganhou algumas chances no time profissional, principalmente em 2023 com o técnico Marcelo Cabo e na temporada passada com Rodrigo Santana.

