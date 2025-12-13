Curry faz 39 pontos no retorno aos Warriors, mas Gobert e Randle levam Timberwolves à vitória Estadão Conteúdo 13.12.25 9h12 Depois de se ausentar nos cinco jogos anteriores do Golden State Warriors devido a uma contusão na coxa esquerda, Stephen Curry voltou animado e marcou 39 pontos, mas não impediu a derrota de sua equipe por 127 a 120 para o Minnesota Timberwolves, na noite de sexta-feira, em San Francisco. Mesmo sem contar com sua principal estrela, o lesionado Anthony Edwards, a franquia de Minneapolis manteve a partida equilibrada - foram 27 trocas de liderança no placar, a segunda maior na atual temporada da NBA - e tomou a dianteira no último quarto. O "double-double" de Rudy Gobert, com 24 pontos e 14 rebotes, e os 27 pontos e nove rebotes de Julius Randle fizeram a diferença para os visitantes. Curry começou bem em seu retorno à equipe da Califórnia. O bicampeão de pontuação da NBA acertou seus três primeiros arremessos e marcou oito dos primeiros 12 pontos dos Warriors. Ele converteu 14 de 28 arremessos e terminou com seis cestas de três pontos em 32 minutos em quadra. O Golden State chegou a liderar por 118 a 117 após o lance livre do seu astro a 1 minuto e 37 segundos do fim da partida, mas Gobert colocou o Minnesota à frente com uma enterrada - DiVincenzo, que terminou com 21 pontos, converteu uma cesta de três pontos na sequência, abrindo boa vantagem a 28 segundos do fim. MAVERICKS EMBALAM SOB A LIDERANÇA DE ANTHONY DAVIS Enquanto tem sua permanência indefinida em Dallas, o experiente Anthony Davis faz a sua parte, após longo período afastado por lesões. Nesta sexta-feira, o astro dos Mavericks comandou a franquia com um "double-double" - 24 pontos e 14 rebotes, além de três tocos - e levou o conjunto de Dallas à vitória sobre o Brooklyn Nets por 119 a 111. Primeira escolha do draft, o novato Cooper Flagg também brilhou e contribuiu com 22 pontos e oito assistências. Com a dupla entrosada, o Dallas Mavericks venceu cinco dos últimos seis jogos, sendo dois seguidos em casa pela primeira vez nesta temporada, e vai se recuperando do péssimo início. Michael Porter Jr. liderou os Nets com 34 pontos, mas não foi o suficiente para manter o embalo da equipe, que vinha de três vitórias em quatro jogos. Outro novato, Danny Wolf, ajudou o Brooklyn com 17 pontos. Neste sábado, Las Vegas receberá as semifinais da NBA Cup. O favorito Oklahoma City Thunder enfrenta o San Antonio Spurs, enquanto Orlando Magic e New York Knicks disputam a outra vaga na decisão. A final será realizada nesta terça-feira (16). Confira os resultados dos jogos da noite desta sexta-feira: Charlotte Hornets 126 x 129 Chicago Bulls Detroit Pistons 142 x 115 Atlanta Hawks Philadelphia 76ers 115 x 105 Indiana Pacers Washington Wizards 126 x 130 Cleveland Cavaliers Memphis Grizzlies 126 x 130 Utah Jazz Dallas Mavericks 119 x 111 Brooklyn Nets Golden State Warriors 120 x 127 Minnesota Timberwolves Acompanhe os jogos deste sábado pelas semifinais da NBA Cup: Orlando Magic x New York Knicks Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs 