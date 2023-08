Convocação Seleção: confira os jogadores do Brasil que virão ao jogo no Mangueirão, em Belém

Os nomes do jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Masculino serão anunciados nesta sexta-feira (18), a partir das 14h. O primeiro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, para a Copa do Mundo de 2026 será em Belém, contra a Bolívia, no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença - o Mangueirão, às 21h30. A lista com os convocados será transmitida, ao vivo, on-line, no canal do Youtube da CBF.

Como serão as eliminatórias sul-americanas?

Ao todo, 10 países sul-americanos disputarão as eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Desses, seis se classificarão e o sétimo time virá por repescagem.

Onde será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 terá, pela primeira vez, três sedes oficiais: Canadá, Estados Unidos e México. Ao todo, 48 seleções disputam as vagas.

Quantos jogos terão a Copa de 2026?

O mundial de futebol masculino, da FIFA 2026, terá o total de 104 jogos, com 12 grupos de quatro equipes cada.

Confira a tabelça de jogos do Brasil

Até o final deste ano, a Seleção Brasileira fará seis partidas, em setembro, outubro e novembro, com jogos já definidos.

Setembro de 2023

Brasil x Bolívia (No Mangueirão, em Belém)

Peru x Brasil



Outubro de 2023

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil



Novembro de 2023

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina



Setembro de 2024

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil



Outubro de 2024

Chile x Brasil

Brasil x Peru



Novembro de 2024

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai



Março de 2025

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil



Junho de 2025

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai



Setembro de 2025

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil