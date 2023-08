Saiba quem tem direito à gratuidade no jogo Brasil x Bolívia, no Mangueirão

Os ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em Belém, estão esgotados. No entanto, ainda há a possibilidade de garantir entradas para o jogo. Segundo o site da CBF, responsável pela venda de bilhetes, ainda serão distribuídos ingressos de gratuidade.

De acordo com a entidade, as entradas de gratuidade são limitadas e serão entregues presencialmente. O local e data da retirada dos bilhetes serão divulgados em breve.

Ainda segundo o site, as gratuidades serão fornecidas aos grupos determinados pela legislação vigente. De acordo com pesquisa feita pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, têm direito ao benefício os seguintes grupos:

Idosos (acima de 60 anos)

Crianças (até 11 anos)

Pessoas com deficiência

Assim como ocorre nas partidas das equipes paraenses no Campeonato Brasileiro, para a retirada das entradas, os beneficiários devem apresentar documento de identidade com foto. No caso dos PCDs, será necessária a apresentação do documento que comprove a deficiência física.

O jogo

Brasil e Bolívia se enfrentam no dia 8 de setembro, no estádio Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para começar às 21h45.