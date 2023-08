Entenda as lesões de Neymar, que podem deixar o atacante de fora do jogo do Brasil em Belém

Recém-contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante brasileiro Neymar está lesionado e só irá estrear pelo novo time em um mês. A informação é do jornal português “Record”, que afirmou que o atleta possui duas lesões, uma mais leve e outra que demandará um tempo maior de recuperação. Caso isso se concretize, o jogador poderá ser cortado da Seleção Brasileira e não jogar contra a Bolívia, em Belém.

Neymar foi apresentado ao Al-Hilal no último final de semana e, de acordo com o jornal português, o atleta chegou ao clube saudita com duas lesões no músculo femoral da perna direita, uma mais leve e que teria um tratamento muito mais rápido, em torno de uma semana, já a outra é um pouco mais complicada, que levaria em torno de quatro semanas. O técnico do AL-Hilal, Jorge Jesus, disse em coletiva, após a apresentação de Neymar, que ele não entendia os motivos pelo qual o jogador tinha sido convocado para jogar pela Seleção Brasileira.

O jornal português afirmou que a primeira lesão é no miofascial e com sintomas pequenos, de grau baixo e que pode ser tratada de forma rápida e eficaz no prazo de uma semana. Já a outra lesão atinge a porção distal do tendão e possui um edema, além do local está parcialmente afetado, segundo o documento que o jornal teve acesso.

O jogador realizou alguns treinos da pré-temporada ainda pelo PSG, seu antigo clube e fez testes e treinamentos físicos na academia, já pelo Al-Hilal. Um possível corte de Neymar pode ocorrer, que desfalcaria o Brasil em duas partidas nas eliminatórias. Uma em Belém, contra a Bolívia, no dia 8 de setembro e outra diante do Peru, em Lima (PER), no dia 12 de setembro.