Veja os preços dos ingressos para a partida da Seleção Brasileira no Mangueirão

Os ingressos para o jogo entre Brasil x Bolívia no Mangueirão, em Belém, começam a ser vendidos nesta segunda-feira (21), às 15h. Na noite deste domingo (20), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou os preços dos bilhetes. O mais barato, do lado A da arquibancada, custa R200 (a meia é R$100). A carga total não foi divulgada.

Compre aqui ingressos para assistir Brasil x Bolívia no Mangueirão

O anúncio das vendas de ingressos foi feito pelo perfil oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas redes sociais e no site oficial. Brasil e Bolívia se enfrentarão no dia 8 de setembro, às 21h45, em Belém. O duelo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em comparação ao último encontro da Seleção com o Mangueirão, ocorrido no Superclássico das Américas de 2011, contra a Argentina, os preços dos ingressos eram mais modestos se comparados aos valores atuais. Naquela época, os ingressos das arquibancadas custavam R$ 90, enquanto as cadeiras eram comercializadas por R$ 190. O pacote VIP, que incluía serviço de buffet, era o mais caro, alcançando o valor de R$ 400.

Valores dos ingressos

CAT-3 - Arquibancada lado A - Inteira: R$ 200 - Meia: R$ 100

CAT-2 - Arquibancada lado B - Inteira: R$ 300 - Meia: R$ 150

CAT-1 - Cadeira lado A - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

CAT-1 - Cadeira lado B - Inteira: R$ 400 - Meia: R$ 200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1,6 mil.