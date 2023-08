Seleção no Mangueirão: Veja os preços dos ingressos dos últimos jogos no país

A cidade de Belém se prepara para receber a Seleção Brasileira para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia. O aguardado jogo ocorre no Estádio do Mangueirão, no dia 8 de setembro, às 21h45. Além da empolgação em torno do jogo em si, um aspecto que tem gerado discussão é o preço dos ingressos – que ainda não foram divulgados.

Comparando com os últimos jogos da Seleção Brasileira em território nacional, é possível perceber um aumento gradual nos preços na média da última visita da equipe a Belém. A comparação foi feita com as duas últimas partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Catar, no ano passado.

Comparação

No jogo realizado em 1º de fevereiro de 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o preço dos ingressos variava. A arquibancada mais acessível custava R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. Já o ingresso mais caro alcançou o valor de R$ 300, com meia-entrada a R$ 150.

Outro confronto das Eliminatórias da Copa de 2022 ocorreu no mês seguinte, no dia 24 de março, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A entrada mais barata estava estipulada em R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. Enquanto isso, o ingresso mais caro atingia o valor de R$ 220, com meia-entrada a R$ 110.

Já no que diz respeito ao último encontro da Seleção no Mangueirão, o evento remonta ao ano de 2011, quando a equipe nacional enfrentou a Argentina no Superclássico das Américas. Naquela ocasião, os preços dos ingressos eram mais modestos se comparados aos valores atuais. Os ingressos de arquibancadas mais baratos custavam R$ 90, enquanto as cadeiras eram comercializadas por R$ 190. O pacote VIP, que incluía serviço de buffet, era o mais caro, alcançando o valor de R$ 400.

Comercialização

Quanto à comercialização dos ingressos para o jogo em Belém, ainda não há a confirmação das datas. Porém, caso a venda seja feita inspirada nas últimas partidas da Seleção, a expectativa é que iniciem na falta de uma semana para a partida. Os ingressos serão disponibilizados pela internet, com alguns pontos físicos para venda, proporcionando aos torcedores a oportunidade de garantir seus lugares para essa partida histórica, que certamente atrairá um público positivo ao Mangueirão.