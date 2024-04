Emprestado, Matheus Nogueira renova contrato com o Paysandu até o final da Série B

O Paysandu anunciou na tarde desta segunda-feira (22) a renovação de contrato com o goleiro Matheus Nogueira, titular da equipe nesta temporada. O jogador, que estava no Papão por empréstimo do Portimonense-POR até o final de julho, teve o acordo prorrogado para o fim de novembro, ou seja, até o final da Série B. A informação foi divulgada pelo site do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Matheus Nogueira tem 26 anos e já soma 29 partidas como titular do Papão. Ele fez parte do elenco que ascendeu à Série B deste ano. Na atual temporada, esteve debaixo da trave bicolor em 15 oportunidades, as quais sofreu 10 gols, média de 0,67 gols por partida. Esteve ausente apenas nos jogos da Copa Verde, cuja titularidade pertence a Diogo Silva, e em duas partidas do Parazão. Figura de destaque na campanha invicta que venceu o estadual deste ano, Matheus sempre esteve no alvo da diretoria por uma renovação de contrato ou mesmo a compra por definitivo, como disse recentemente o executivo do clube, Ari Barros.

VEJA MAIS



“Sempre deixei claro o meu desejo em continuar aqui. É um lugar que me sinto em casa desde a minha chegada, então fico feliz com a renovação. Me sinto mais motivado para escrever novos capítulos vitoriosos com essa camisa”, afirmou o atleta.

Em 10 meses vestindo a camisa do Paysandu, Matheus Nogueira acumula 16 vitórias, oito empates e cinco derrotas pelo Papão. O arqueiro não foi incomodado com gols em 12 partidas. Matheus surgiu para o futebol nas divisões de base do Grêmio, depois seguiu por Goiânia, Cuiabá, XV de Piracicaba, ABC, até desembarcar em solo lusitano. O Portimonense então comprou o passe do atleta e o emprestou ao Papão da Amazônia em julho do ano passado, caindo rapidamente nas graças da torcida bicolor.