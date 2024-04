Paysandu contratou quase três times de reforços antes da Série B de 2024; veja a lista

O Paysandu contratou quase três times de reforços para a temporada de 2024. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, 30 jogadores chegaram à Curuzu neste ano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência, segundo a diretoria bicolor, é que mais caras novas apareçam no elenco após a abertura da segunda janela de transferências, em julho.

Conforme o levantamento feito pela reportagem, dos 30 jogadores contratados pelo Paysandu, 29 não fizeram parte da última temporada. Apenas o lateral-esquerdo Kevyn, que deixou o clube ao final da Série C do ano passado, retornou ao Papão em 2024.

Além disso, dos 30 contratados, apenas um foi dispensado: o lateral-esquerdo Geferson. Tratando lesão desde os primeiros dias em que chegou ao clube, o jogador disputou apenas três partidas com a camisa bicolor e foi mandado embora.

Veja a lista completa de contratações (30)

Iago Hass

Diogo Silva

Michel Macedo

Léo Pereira

Edilson

Bryan

Kevyn *

Geferson

Luan Freitas

Quintana

Carlão

Lucas Maia

Pedro Romano

Carlos Maia

Crystopher

Gabriel Bispo

Leandro Vilela

Biel

Brendon

Wesley Fraga

Val Soares

Netinho

Jean Dias

Edinho

Nicolas

Leandro

Hyuri

Ruan Ribeiro

Esli García

Gabriel Santos

*Jogador que retornou após passagem pelo clube em 2023

Lista de jogadores dispensados pelo Paysandu em 2024 (1)

Geferson (abr/2024)

No caminho

A mudança drástica no elenco bicolor ocorreu após a conquista do acesso à Série B no final da temporada passada. O objetivo para 2024 era reconquistar a hegemonia no cenário local e desempenhar uma boa campanha no Brasileirão, fato que está ocorrendo.

No primeiro semestre, o torcedor bicolor lamentou a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o Juventude, mas comemorou o 50° título paraense e a classificação à final da Copa Verde, ambos em cima do maior rival, o Remo. Na Série B, o Papão perdeu a primeira partida, contra o Santos-SP, mas teve desempenho elogiado diante do grande favorito ao título do torneio.