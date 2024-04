CBF define trio de arbitragem para jogo entre Paysandu e Botafogo-SP na Série B; confira

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (27) para jogar contra o Botafogo-SP, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão busca se recuperar da derrota que sofreu na estreia para o Santos, na Vila Belmiro. Para a partida, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) escalou um trio de arbitragem cearense.

O jogo será comandado pelo cearense Joanilson Scarcella de Lima. Os assistentes serão Renan Aguiar da Costa e Jose Moracy de Sousa E Silva, também da federação do Ceará. O quarto árbitro será o Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA).

A partida também terá árbitro de vídeo (VAR). O responsável pelas análises será o goiano Elmo Alves Resende Cunha.

O jogo entre Paysandu e Botafogo-SP ocorre no próximo sábado (27), às 17h, na Curuzu. Inicialmente, a partida estava marcada para ocorrer na segunda-feira (29), às 19h, contudo, após solicitação, o duelo mudou de data e horário.

Além disso, de acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o local da partida também pode ser alterado. A mudança seria um pedido do próprio clube bicolor, que teria tido uma alta procura por ingressos e julgou que seria mais vantajoso jogar no Mangueirão. A CBF ainda não confirmou a modificação.