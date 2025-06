McLaren domina e Norris é o mais veloz no 2º treino livre do GP da Áustria: Bortoleto é 8º

A McLaren comandou o segundo treino livre do GP da Áustria realizado nesta sexta-feira, no circuito de Spielberg, ao emplacar as duas primeiras posições na sessão. Com o tempo de 1min04s580, Lando Norris foi o mais rápido, seguido de Oscar Piastri e com Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro lugar. Bortoleto voltou a ter um bom desempenho com a Sauber e finalizou a atividade em oitavo.

A disputa teve início com liderança de Kimi Antonelli, da Mercedes. Mas bastaram dez minutos para Lando Norris impor um ritmo mais forte e assumir a condição de mais veloz na sessão, seguido de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

O domínio da McLaren, no entanto, só se consolidou na segunda metade da atividade. Mais veloz no primeiro treino livre, George Russell, da Mercedes, chegou a ficar em primeiro na segunda sessão, mas não suportou a intensidade dos rivais e fechou a sessão em sexto lugar, atrás de Lance Stroll (quarto colocado) e Charles Leclerc (quinto).

Um dos últimos a entrar na pista, Verstappen saiu dos boxes para brigar pela liderança, mas ficou com o quarto melhor tempo. Ele chegou a beirar o bloco intermediário, mas se recuperou na parte final ficando em terceiro.

Destaque no primeiro treino livre, quando fez o sexto melhor tempo, Gabriel Bortoleto não conseguiu manter o mesmo ritmo. Sem conseguir tirar um bom rendimento do carro, ele figurou no pelotão de trás e chegou a ficar como o mais lento do treino. No final da atividade, porém, ele se recuperou e ficou em oitavo lugar, à frente de Fernando Alonso (9º) e Lewis Hamilton (10º).

O monegasco Charles Leclerc levou um susto ainda na primeira parte da movimentação. Ele teve problemas com o assoalho de sua Ferrari, escapou na curva e precisou ir para os boxes para consertar o estrago. Antonelli, que vinha em ritmo forte, por pouco não acertou a traseira de Lewis Hamilton. O incidente foi anotado pela direção da prova, que terminou sem maiores incidentes.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para a disputa do terceiro treino livre, marcado para as 7h30 (horário de Brasília). A sessão classificatória está marcada para as 11h. No domingo, a largada será às 10h.

Confira o resultado final do 2º treino livre do GP da Áustria:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min04s580 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min04s737 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min04s898 4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min05s022 5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min05s190 6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min05s229 7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min05s292 8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min05s411 9º - Fernando Alonso(ESP/Aston Martin), 1min05s457 10º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min05s511 11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min05s537 12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min05s543 13º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min05s547 14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min05s613 15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min05s698 16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min05s765 17º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min05s814 18º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min05s835 19º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min05s918 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min06s176