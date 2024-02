Brasil perde para a Argentina no Pré-Olímpico e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris

O que seria um "tira-teima" na visão do atacante Endrick se tornou um pesadelo para os brasileiros. Brasil e Argentina se enfrentaram na tarde deste domingo (11), pela 3ª e última rodada do Pré-Olímpico de futebol. Em um jogo apertado, os hermanos foram superiores e venceram por 1 a 0. O resultado celebra a ida argentina aos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto o Brasil ficou de fora das Olimpíadas, algo que não acontecia há 20 anos.

O Brasil fez um bom primeiro tempo do ponto de vista defensivo. Interceptou passes, não deu espaços e quase não foi ameaçado. Exceção foi a falta cobrada por Almada, aos 15 minutos da etapa inicial, que resvalou na trave. Por outro lado, a seleção brasileira pouco criou. Endrick esteve muito isolado. Maurício, Pirani e Andrey quase não tocaram na bola.



Aos 18, após cobrança de escanteio e bate-rebate na área, Alexsander recuperou a bola e chutou de fora da área, assustando o arqueiro argentino. Na primeira etapa, os dois times tiveram pontos bem parecidos, como o mesmo número de finalizações, três para cada lado, com posse de bola maior para os hermanos, que dominaram a redonda em 56%, contra 44% do Brasil.



No retorno do intervalo vieram as primeiras mudanças. O Brasil foi o primeiro a mexer, com a entrada de John Kennedy no lugar de Maurício, na tentativa de tornar o time mais ofensivo. Em seguida, Gabriel Pec entrou na vaga de Guilherme Biro. As mudanças surtiram efeito e pouco tempo depois o Brasil criou de novo, agora com JK, que fez ótima jogada e passou para Pec chutar fraco.

Aos 17, nova infiltrada de JK. O jogador invadiu a área, fazendo fila, e chutou de canhota em cima do goleiro. Com o passar do tempo, a partida foi ganhando ares dramáticos, sem que ninguém conseguisse furar o bloqueio defensivo. Ramon Menezes então sacou Endrick do time para o lugar de Marquinhos.

Tantas mudanças, no entanto, não contemplaram uma modificação defensiva, essa explorada com precisão pela Argentina, que conseguiu chegar ao primeiro gol aos 32 do segundo tempo. Após cruzamento na área brasileira pelo lado esquerdo, Gondou se antecipou aos marcadores e subiu para cabecear com precisão, 1 a 0, resultado que tirava o Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris.



Com pouco mais de 10 minutos para o fim da partida, o time brasileiro foi obrigado a se lançar ao ataque, incluindo a troca de um lateral por outro atacante, com a entrada de Giovane no lugar de Rikelme. Por outro lado, o time argentino começou a "cozinhar" a partida, por vezes parando a partida com algum jogador indo ao chão. Para frear o Brasil, os argentinos reforçaram a defesa, com a saída de Gondou para a entrada de Quirós.

Apesar dos esforços, a seleção de Ramon Menezes não conseguiu penetrar na defesa adversário e o resultado da partida terminou em 1 a 0 para a Argentina, decretando a eliminação brasileira, que dá adeus ao sonho dos Jogos Olímpicos de Paris, ao terminar o Pré-Olímpico na terceira posição, com três pontos.

Ficha Técnica

Data: 11/02

Hora: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson, Rikelme; Andrey Santos, Alexsander, Gabriel Pirani (Bruno Gomes), Maurício (John Kennedy); Guilherme Biro (Gabriel Pec) e Endrick (Marquinhos).

Técnico: Ramon Menezes

Argentina: Brey, Luján, Di Cesare (Joaquín García), Valentini, Barco, Sforza, Ezequiel Fernández, Medina (Cláudio Echeverri), Almada, Gondou (Quirós) e Santiago Castro (Solari).

Técnico: Javier Mascherano.