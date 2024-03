Com emoção, Gabriel Medina e Tati Weston-Webb conquistam mais duas vagas para os Jogos de Paris

Com emoção e brilho brasileiro, o Brasil garantiu mais duas vagas nas Olimpíadas de Paris 2024 com o surfe. Neste domingo (3), Gabriel Medina conquistou o título do ISA Games e com uma combinação de resultados, vai para os Jogos. Além dele, a surfista Tatiana Weston-Webb, que já estava classificada, terminou a disputa em segundo e, com isso, Luana Silva vai disputar a competição.

Esta será a segunda participação de Medina e Weston-Webb em Olimpíadas. Os dois surfistas estiveram presente na estreia da modalidade nos Jogos de Paris 2020, que ocorreu em 2021 - por conta da pandemia.

VEJA MAIS

A vaga de Gabriel Medina veio com o pouco de emoção. O tricampeão mundial, além do título, precisava que os franceses Kauli Vaast e Joan Duru não terminassem a competição em segundo lugar. E, no final, o marroquino Ramzi Boukhiam ficou com o vice e Gabriel garantiu a vaga olímpica.

Além dos resultados individuais, os brasileiros ainda garantiram o título por equipes do ISA Games para o Brasil. Ao todo, a delegação brasileira do surfe tem seis surfistas classificados para os Jogos Olímpicos. Felipe Toledo e João Chianca conquistaram o passaporte por meio do Circuito Mundial. Tatiana e Tainá Hinckel também já haviam se classificado e, por fim, Gabriel Medina e Luana Silva ficaram com outras duas vagas.

Mesmo sem a pressão de lutar pelas Olimpíadas, Tatiana se esforçou para conquistar bons pontos para o Brasil e no fim, a brasileira conseguiu brigar pelo título, mas foi superada pela francesa Johanne Defay, e terminou em segundo, o que foi suficiente para mais um vaga nos Jogos de Paris.