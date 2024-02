Brasil garante vaga nas Olimpíadas no revezamento livre feminino de natação

A equipe feminina de natação do Brasil conquistou mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, desta vez no revezamento 4x200 metros livre, durante as eliminatórias do Mundial de Esportes Aquáticos. Com um desempenho sólido, a Seleção formada pelas nadadoras Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto, Aline Rodrigues e Mafê Costa, asseguraram o quarto lugar nas eliminatórias, registrando um tempo de 7min57s12. Esse resultado colocou o Brasil atrás apenas das equipes da China, Nova Zelândia e Canadá.

A garantia da vaga olímpica se deu de forma indireta, já que nenhum outro país conseguiu superar o tempo registrado pelo Brasil no Mundial de Fukuoka, realizado no Japão no ano anterior. No evento de 2023, que serve como base para definir o ranking de classificação para as Olimpíadas, a equipe brasileira havia marcado 7min56s14, um tempo ligeiramente melhor do que o conquistado nas eliminatórias do Mundial de Esportes Aquáticos.

Com esse desempenho, o Brasil garantiu uma das 13 vagas ainda disponíveis para o revezamento, de um total de 16 equipes a serem classificadas. Além disso, esta é a quarta vaga assegurada pelo Brasil nos revezamentos para Paris 2024, juntando-se aos revezamentos 4x100m livre feminino e masculino, e 4x100m medley misto. Essas vagas foram garantidas com base no critério do ranking acumulado nos últimos dois Mundiais.

Além do sucesso no revezamento, outras nadadoras brasileiras também se destacaram nas eliminatórias. Stephanie Balduccini avançou para as semifinais dos 100 metros livre, registrando o sexto melhor tempo geral da primeira etapa da prova, com 54s25. Já Gabrielle Assis avançou para as semifinais dos 200 metros peito, marcando o sétimo melhor tempo entre as 16 classificadas, com 2min26s28. Esses resultados destacam o bom desempenho geral da equipe brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos.