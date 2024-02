Recordista mundial de maratona, Kelvin Kiptum morre aos 24 anos em acidente de carro

O maratonista Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona olímpica, morreu neste domingo (11) aos 24 anos. O queniano sofreu um acidente de carro junto do técnico, o ruandês Garvais Hakizaman, em Kaptagat, no Quênia. Os dois não resistiram e morreram no local.

A notícia foi confirmada pelo site do COI (Comitê Olímpico Internacional). Kiptum estava com a vaga garantida para as Olimpíadas de Paris e se preparava para disputar os Jogos, que seriam o primeiro da carreira.

VEJA MAIS

Segundo o site do COI, Kiptum dirigia o carro, que tinha mais duas pessoas como passageiros. O atleta acabou perdendo o controle e o veículo saiu da estrada. Kelvin e Hakizaman morreram no local, a terceira vítima foi levada para o hospital.

O atleta era um dos principais nome da maratona na atualidade. Em outubro de 2023, Kiptum quebrou o recorde mundial dos 42 km na Maratona de Chicago, nos EUA, com a marca histórica de 2h00min35s. O tempo foi 34 segundos melhor do que o do bicampeão olímpico.Eliud Kipchoge.

Na época, todos ficaram surpresos com a marca do queniano, pois aquela era apenas a terceira maratona do atleta. No entanto, nas Maratonas de Valência, na Espanha, ele já havia feito o terceiro melhor tempo da história, e na de Londres, terminou com a segundo melhor marca, mostrando que seria um forte nome no atletismo.

Por isso, o queniano figurava entre os favoritos para as Olimpíadas de Paris e era a principal aposta para terminar uma maratona oficial com um tempo abaixo de duas horas.

Por meio das redes sociais, o ex-atleta e presidente da World Athletics, federação internacional de atletismo, lamentou a morte do atleta. Kelvin Kiptum deixa esposa, Asenath Rotich, e dois filhos.

"Estamos chocados e devastados pela notícia da morte de Kelvin Kiptum e seu técnico, Gervais Hakizimana. Em nome da World Athletics, transmitimos nossas mais profundas condolências aos seus familiares, amigos, companheiros de equipe e à nação queniana", declarou.