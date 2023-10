Lutador de 23 anos morre após ser nocauteado em evento amador no Ceará

Um lutador de boxe, de 23 anos, morreu na última terça-feira (10), depois de ter sido nocauteado durante uma luta no último sábado (07).

João Victor Penha disputava uma luta em uma quadra pública no evento amador UFC Jeri, em Jericoacoara, no Ceará. Durante o combate, o lutador foi atingido com golpes no rosto pelo adversário e desmaiou. De acordo com o G1, o atleta recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

No dia seguinte a disputa, João foi levado para o hospital Santa Casa, de Sobral, onde permaneceu internado até a última terça-feira, dia em que faleceu. “Após a realização de exames, foi decretada morte encefálica do paciente, que evoluiu também para uma parada circulatória”, declarou o hospital.

O evento lamentou a morte de João Victor e publicou uma nota de pesar nas redes sociais.