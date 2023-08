Lutador astro da WWE, Bray Wyatt morre aos 36 anos

O renomado Bray Wyatt, lutador da WWE, teve a morte confirmada nesta quinta-feira (24), aos 36 anos. A notícia sobre o Windham Rotunda foi compartilhada por meio das redes sociais da empresa de entretenimento de luta livre americana.

A WWE emitiu um comunicado expressando pesar: "A WWE recebeu com tristeza a notícia de que Windham Rotunda, também conhecido como Bray Wyatt, faleceu em 24 de agosto, aos 36 anos. A WWE expressa suas condolências à família, amigos e aos fãs de Rotunda", declarou o comunicado, no entanto, sem fornecer detalhes sobre a causa do óbito.

Dwayne "The Rock" Johnson expressou a tristeza: "Estou arrasado com a notícia do falecimento de Bray Wyatt. Sempre tive um profundo respeito e carinho por ele e pela família Rotunda. Amei sua presença, suas promoções, seu desempenho no ringue e sua conexão com o universo WWE."

Quem era Bray Wyatt, lutador da WWE?

Wyatt esteve no elenco principal da WWE entre 2010 e 2011, usando o nome de Husky Harris, mas retornou em 2013 como o líder da Família Wyatt. Sua trajetória na WWE foi marcada por três títulos mundiais. Após uma breve pausa entre agosto de 2018 e abril de 2019, ele retornou com uma nova persona, uma fusão entre Bray Wyatt e seu alter ego, The Fiend.

O legado de Wyatt vem de uma linhagem familiar de lutadores. Seu pai era o membro do Hall da Fama, Mike Rotunda. Seu avô era Blackjack Mulligan e seus tios eram Barry e Kendall Windham. A causa específica de seu falecimento ainda não foi divulgada.