The Rock relembra relação complicada com o pai astro da luta livre

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, teve o início de sua caminhada à fama dentro de um ringue. Na luta livre, The Rock foi astro da WWE nos anos 90 e no início da década de 2000. Parte de uma família bastante tradicional no telecatch, Dwayne é filho de Rocky Johnson, um dos percursores afroamericanos da modalidade nos Estados Unidos.

Agora que sua vida será tema do documentário "Young Rock", da NBC, que será lançado em fevereiro, The Rock teve a oportunidade de explicar seu relacionamento com o seu pai, que faleceu em janeiro de 2020. Segundo o ator, a relação entre os dois não era tão fácil.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule as próximas rodadas- Foi algo complicado e difícil. Um relacionamento alimentado por um amor difícil - afirmou.

The Rock explicou que seu pai não teve uma infância fácil. Aos 13 anos de idade, Rocky Johnson foi expulso de casa e virou um morador de rua, algo que, segundo ele, moldou o caráter de seu pai..

- Meu pai foi expulso de casa aos 13 anos e era um morador de rua, então isso moldou o homem que me criou. Nessa complicação, veio a vida cheia de viagens. Eu morava em 13 estados diferentes quando eu tinha 13 anos - completou.

Filho do lendário Chief Jay Strongbow, Rocky Johnson se tornou o primeiro afroamericano a conquistar um título de duplas nos Estados Unidos na década de 80. Ele faleceu aos 75 anos, em janeiro de 2020.