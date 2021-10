VÍDEO: Lutador de 38 anos morre após ser nocauteado em evento de boxe sem luvas nos EUA

O lutador Justin Thornton, de 38 anos, morreu após uma luta com Dillon Clecker, em uma competição de boxe sem luvas nos Estados Unidos. Veterano em torneios de MMA, o lutador foi nocauteado com apenas 19 segundos de combate e estava hospitalizado. Segundo os médicos, Thornton morreu por conta de uma infecção, decorrente de uma lesão na medula espinhal.

Veja o vídeo do momento do nocaute:

De acordo com relatórios do hospital onde Thornton ficou internado, o lutador estava com o corpo parcialmente paralisado após a luta. Os médicos acreditam que ele tenha sofrido um derrame cerebral.

Com um cartel de seis vitórias e 18 derrotas na carreira, o lutador foi derrotado em suas cinco lutas anteriores por nocaute ou finalização.