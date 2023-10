Jogador de hóquei morre durante partida, após lâmina dos patins de adversário cortar seu pescoço

O jogador de hóquei no gelo Adam Johnson, de 29 anos, morreu em um acidente durante uma partida na noite do último domingo (29). O atleta do Nottingham Panthers, que disputa a elite da liga do reino Unido, teve um choque com um adversário da equipe do Sheffield Steelers. A lâmina dos patins do adversário atingiu o pescoço de Adam Johnson, cortando-o. O jogo ocorreu na Utilita Arena, na cidade de Sheffield e estava sendo transmitido nas redes sociais e chocou os amantes do hóquei.

O atleta recebeu atendimento e foi cercado por jogadores, para evitar que curiosos registrassem o ocorrido. O ginásio foi evacuado e Johnson foi levado ao hospital, porém faleceu. A equipe do Nottingham Panthers, clube que o atleta defendia, comunicou a morte de Adam Johnson nas redes sociais.

“Adam, nosso número 47, não era apenas um excelente jogador de hóquei no gelo, mas também um grande companheiro de equipe e uma pessoa incrível com toda a vida pela frente. O Clube sentirá muita falta dele e nunca o esquecerá”.

Adan Jhonson passou a integrar a equipe do Nottingham Panthers recente e teve uma carreira atuando nas quatro principais ligas de hóquei do mundo. A principal delas foi a NHL, onde defendeu a equipe do Pittsburgh Penguins.