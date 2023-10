Morre aos 66 anos o ex-jogador Carlinhos Maracanã, ícone do Paysandu nas décadas de 70 e 80

O ex-jogador Carlinhos Maracanã, ícone do Paysandu nas décadas de 70 e 80, morreu nesta segunda-feira (16), em Benevides, cidade da região metropolitana de Belém. Carlos Jorge Ferreira tinha 66 anos e lutava contra um câncer no pâncreas.

Segundo informações de amigos e familiares de Carlinhos, o corpo do ex-jogador está sendo velado na Câmara Municipal de Benevides. Ainda não se sabe detalhes sobre o sepultamento.

Nascido em Maracanã, município do nordeste do Pará, Carlinhos foi revelado pelo Paysandu em 1976 e atuava como meia. Na Curuzu, o jogador foi bicampeão paraense e jogou ao lado de grandes nomes bicolores, como Dadá Maravilha, Chico Spina e Patrulheiro.

Destacado pelas assistências e cobranças de falta, o jogador logo chamou a atenção do resto do Brasil. Até que em 1982 se transferiu para o São Paulo-SP, onde atuou ao lado de Careca, centroavante da Seleção nas Copas de 1986 e 1990.

Na metade de 1983, Carlinhos saiu do São Paulo e rodou por equipes das regiões sudeste e sul do Brasil. Até 1995, rodou por Taquaritinga-SP, Coritiba-PR, Criciúma-SC e São Bernardo-SP. Encerrou a carreira em 1987, atuando pelo Rio Negro-AM.