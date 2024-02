Olimpíadas 2024: veja classificados do futebol masculino para os Jogos de Paris 2024

O futebol masculino das Olimpíadas de Paris 2024 já tem quase todos os seus 16 participantes confirmados. A seleção brasileira, bicampeã olímpica, não conseguiu se classificar no Pré-Olímpico da América do Sul e está fora da competição pela primeira vez em 20 anos.

VEJA MAIS

Ainda tem três vagas a serem definidas na Copa da Ásia Sub-23, entre abril e maio. Uma seleção será definida em repescagem disputada por um país africano e outro asiático.

Veja quem está classificado para Paris 2024:

Anfitrião: França

África: Egito, Marrocos e Mali (três vagas da Copa Africana Sub-23)

Ásia: três vagas na Copa da Ásia Sub-23 (abril e maio de 2024)

América do Sul: Argentina e Paraguai (Pré-Olímpico)

Américas do Norte e Central: Estados Unidos e República Dominicana (Finalistas da Concacaf Sub-20)

Europa: Espanha, Israel e Ucrânia (Semifinalistas da Euro Sub-21)

Oceania: Nova Zelândia

A Inglaterra, atual campeã da Euro Sub-21, não estará nas Olimpíadas por não ser filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

A seleção brasileira, que é bicampeã olímpica, não conseguiu se classificar no Pré-Olímpico da América do Sul, perdendo para a Argentina, por 1 a 0, na última rodada do quadrangular final. Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil não conquistou a vaga na competição e está fora dos Jogos de Paris.

O futebol masculino em Paris 2024 começa no dia 24 de julho e a final será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)