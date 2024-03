Brasileiro Lucas 'Chumbo' pode ter surfado maior onda do mundo em Portugal; vídeo

Os surfistas Lucas Chianca, conhecido como Chumbo, e Sebastian Steudtner protagonizaram um duelo emocionante nas impressionantes ondas gigantes de Nazaré, Portugal, durante o último sábado. Nessa ocasião, o brasileiro Chumbo pode ter surfado uma das maiores ondas da história, desencadeando uma possível quebra do recorde mundial.

Embora muitos espectadores estejam confiantes no feito, Chumbo aguarda a homologação pelo Guinness World Records, estimando que a onda possa ter atingido entre 27,4 e 30,48 metros. "São fortes emoções, tanto dentro do mar, quanto fora, esperando a homologação sair. A onda foi diferente, eu senti quando ela veio que seria algo único. Eu já estava idealizando fazer o recorde antes, entrei na água com esse sentimento", contou.

Do Forte de São Miguel Arcanjo, os espectadores acompanharam o tetracampeão do Nazaré Tow Challenge e o surfista alemão em um confronto que, à primeira vista, parecia assustador, mas que oferecia condições perfeitas aos atletas.

Chumbo compartilhou: "Parecia que o dia inteiro estava em clima de duelo, voltado para o que íamos fazer. Ele entrou na água antes, enquanto eu ainda me preparava com a equipe. Eu sabia que iria ser diferente. Com ele na água foi muito mais legal. Ele pegava uma onda, eu remava querendo ir na de trás ou pegar antes dele. Viram um show de surfe."

O recorde atual pertence ao alemão Sebastian Steudtner, com uma onda de 26,21 metros de altura em 2022. No entanto, o registro pode retornar às mãos dos brasileiros, já que Rodrigo Koxa surfou uma onda de 24,38 metros em 2017, o antigo recorde.

Lucas executou o drop na parte crítica da onda e conseguiu manter o controle até a base, preparando-se para estabelecer o recorde. No último momento, teve que se ejetar da prancha para evitar ser engolido pela onda. Ele também enfatizou a importância de sua equipe na preparação e realização desse feito extraordinário.

Nas águas de Nazaré, estavam os brasileiros Will Santana, Gabriel Sampaio, Kalani Latanzi, Michelles des Buillons, Ian Cosenza, Eric Rebieri, Alemão de Maresias e Lucas Fink, que fazem parte do staff de Chumbo.