Surfista brasileiro morre após cair de onda gigante na praia de Nazaré, em Portugal

O surfista de ondas gigantes Márcio Freire, de 47 anos, morreu nesta quinta-feira (5) em Nazaré, no norte de Portugal. O atleta tentou descer um dos "paredões" da praia conhecida por ter as maiores ondas do mundo, mas caiu da prancha. Márcio até chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo do surfista foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, em Portugal. Esta é a primeira morte de um surfista no local.

De acordo com informações da imprensa portuguesa, Márcio teria sido resgatado para a praia em um jet ski. No entanto, no momento do resgate o atleta já estava em parada cardiorrespiratória.

Considerado uma lenda no surfe de ondas gigantes, Márcio Freire rodou o mundo através do esporte. Ele nasceu em Salvador, na Bahia.