Surfista brasileira Maya Gabeira sofre acidente nas ondas gigantes de Nazaré

A surfista brasileira Maya Gabeira, de 34 anos, sofreu na manhã deste sábado (8) um acidente quando tentava surfar uma onda gigante na Praia do Norte, na cidade de Nazaré, em Portugal. Ela precisou ser resgatada do mar junto com os dois membros da equipe que a acompanhava e que seguiam na moto de água para ajudar a surfista. As informações são da CNN de Portugal.

Ainda segundo a publicação, logo a assistência foi prestada e Maya e outros membros foram resgatados. Tanto Maya Gabeira como os outros dois membros da equipe estão estáveis.

Essa não foi a primeira vez que as ondas gigantes da Nazaré tentaram apanhar a Maya Gabeira. Em 2013, a surfista brasileira chegou mesmo a perder a consciência e foi transportada para o hospital. No entanto, escapou com uma fratura no tornozelo.