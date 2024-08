Olimpíadas 2024: Após cancelamento, treino no rio Sena é realizado e brasileiros não participam

Após a organização das Olimpíadas de Paris cancelar o treino da maratona aquática na última terça-feira (6) por conta da má qualidade da água, o treinamento foi realizado nesta quarta-feira (7) no rio Sena, local da prova. No entanto, os brasileiros Guilherme Costa, o Cachorrão, e Ana Marcela Cunha não participaram da sessão.

Os brasileiros teriam optado por continuar os treinamentos na piscina olímpica e só devem entrar na água do rio Sena no dia da prova.

De acordo com a organização, os novos testes realizados atestaram que a água estava segura o suficiente para que os atletas fizessem o reconhecimento do trajeto da prova. O novo resultado veio um dia depois das amostras detectarem um alto nível de poluição no rio Sena, o que provocou o cancelamento da primeira sessão de treino.

"Os resultados revisados ​​durante a reunião foram avaliados como compatíveis pela World Aquatics, permitindo que a sessão de familiarização para a maratona aquática ocorresse", informou a World Aquatics em um comunicado.

A qualidade do rio Sena foi uma questão desde o primeiro dia dos Jogos Olímpicos. As provas de triatlo chegaram a ser ameaçadas por conta da má qualidade da água, contudo, após adiamentos, as disputas foram realizadas.

A maratona aquática está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (8) e sexta-feira (9). A brasileira Ana Marcela Cunha é a atual campeã olímpica da prova e favorita e ganhar um pódio em Paris.