Olimpíadas 2024: atleta perde aliança no Rio Sena e sugere solução inusitada para esposa

Uma situação inusitada ocorreu com o atleta italiano Gianmarco Tamberi durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O campeão olímpico de salto foi porta bandeiras da Itália durante a cerimônia quando deixou cair sua aliança de casamento no Rio Sena.

Em uma publicação nas redes sociais, o atleta atribuiu o deslize da aliança à chuva que caía durante a abertura, e sugeriu que a esposa, Chiara Tamberi, também jogasse o anel dela no rio francês. No texto, ele pediu desculpas para esposa e declarou acreditar que a perda da aliança seja um presságio para que eles renovem os votos e ficava feliz que o objeto esteja eternizado na cidade do amor.

“Senti a aliança escorregar e a vi voar… segui com o olhar até a ver saltando do barco. Ela mergulhou na água como se fosse o único lugar que queria estar. Que isso seja um bom presságio para voltar para casa com ouro ainda maior. Se você quiser, também jogaremos a sua neste rio para que fiquemos juntos para sempre”, escreveu.

Na França, o italiano busca defender o título de campeão olímpico. Ele estará na pista no domingo (10/7) e agora espera que o episódio tenha sido um presságio para conseguir o ouro.