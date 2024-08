Olimpíadas 2024: Beatriz Souza vence israelense e conquista o 1º ouro para o Brasil em Paris

A brasileira Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. A judoca venceu a israelense Raz Hershko nesta sexta-feira (2), na categoria +78kg e se tornou campeã olímpica. A vitória veio com um waza-ari ainda no início da luta.

Após ter vencido a líder do ranking mundial, a francesa Romane Dicko, a brasileira entrou no tatame muito confiante. Logo no início da luta, Bia aplicou um waza-ari na israelense. O golpe foi validado pela arbitragem e a judoca saiu na frente.

Com isso, Beatriz foi inteligente e começou a controlar o duelo. Raz Hershko tentou aplicar um giro para derrubar a brasileira, mas a tentativa não foi bem encaixada. Na frente do placar, Bia tentou finalizar a luta em alguns momentos, contudo, sem sucesso.

Na reta final, as duas atletas ainda foram punidas com dois shidôs (cartão amarelo), mas a vitória da brasileira já estava garantida. Ao final da luta, Bia desabou e soltou o grito: "Eu sou campeã olímpica".

Beatriz Souza é campeã olímpica (REUTERS/Arlette Bashizi)

A caminhada da judoca brasileira nas Olimpíadas de Paris é digna de ouro. Como é quinta colocada no ranking, ela estreou na competição nas oitavas de final e encarou Izayana Marenco, da Nicarágua, e precisou de apenas 41 segundos para aplicar um belo ippon e vencer o duelo.

Depois, nas quartas de final, a brasileira encarou a Kim Hayun, da Coreia do Sul, número quatro do mundo. Após revisão de vídeo, a arbitragem retirou o ippon da sul-coreana e deu para a judoca do Brasil. Na semi, Beatriz passou pela francesa Romane Dicko, número um do mundo, também com um ippon.

Beatriz ainda pode conquistar mais uma medalha para o Brasil. A judoca retorna ao tatame neste sábado (3), na disputa por equipes. Na estreia, a equipe brasileira vai encarar o Cazaquistão, nas oitavas de final.